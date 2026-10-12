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Пятый канал

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Ударит по здоровью? Почему нельзя подстригать кошек без необходимости

Ударит по здоровью? Почему нельзя подстригать кошек без необходимости

Стрижка кошек «для красоты» или полное сбривание шерсти без необходимости может навредить питомцу. Об этом Газета.

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