Украинские фотографии со сбитым Су-34 якобы под Крынками оказались снимками 2022 года

Некоторые источники с украинской стороны сообщили ранее о том, что якобы вчера аж три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 были сбиты на Херсонском направлении, а точнее в районе населённого пункта Крынки.
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