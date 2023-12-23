Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Украинские фотографии со сбитым Су-34 якобы под Крынками оказались снимками 2022 года

Украинские фотографии со сбитым Су-34 якобы под Крынками оказались снимками 2022 года

Некоторые источники с украинской стороны сообщили ранее о том, что якобы вчера аж три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 были сбиты на Херсонском направлении, а точнее в районе населённого пункта Крынки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх