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Политолог Сипров: Великобритании некем и нечем воевать на Украине

Политолог Сипров: Великобритании некем и нечем воевать на Украине

Великобритания всеми способами хочет сохранить влияние на Украине. Недавнее заявление бывшего премьера Бориса Джонсона о возможной отправке британских военных в зону конфликта не стоит воспринимать как официальную позицию властей королевства, рассказал 360.

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Комментарии
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АндрейБорков
А что за вопрос - &quot;... сейчас оценки численности Вооруженных сил Великобритании колеблются от 50 до 150 тысяч человек. Непонятно, сколько имеется в наличии по факту....&quot;? У нас, что разведка не работает? Не знаем точную численность вояк Англии! К чему тогда эта статья? Если нашему Генеральному штабу неизвестна численность войск противника, как можно разрабатывать меры противодействия? Как можно готовиться к боевым действиям против этого врага? Что за ХЕРНЯ? А может быть это АФФТОР не знает численности вояк Англии? Вот это скорее всего. Тогда вопрос АФФТОРУ - КАКОГО ХЕРА ТЫ ПИШЕШЬ ВСЯКУЮ ЛАБУДУ?
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