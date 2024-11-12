Политолог Сипров: Великобритании некем и нечем воевать на Украине

АндрейБорков

А что за вопрос - "... сейчас оценки численности Вооруженных сил Великобритании колеблются от 50 до 150 тысяч человек. Непонятно, сколько имеется в наличии по факту...."? У нас, что разведка не работает? Не знаем точную численность вояк Англии! К чему тогда эта статья? Если нашему Генеральному штабу неизвестна численность войск противника, как можно разрабатывать меры противодействия? Как можно готовиться к боевым действиям против этого врага? Что за ХЕРНЯ? А может быть это АФФТОР не знает численности вояк Англии? Вот это скорее всего. Тогда вопрос АФФТОРУ - КАКОГО ХЕРА ТЫ ПИШЕШЬ ВСЯКУЮ ЛАБУДУ?