Генетический убийца мальчиков: что такое мышечная дистрофия Дюшенна и как сейчас лечат пациентов с МДД в России

Какие симптомы характерны для мышечной дистрофии Дюшенна (МДД), почему родителям так важно не пропустить «красные флаги» болезни и как сейчас лечат в России пациентов с МДД? Поговорили об этом с врачом-неврологом Педиатрического университета.
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