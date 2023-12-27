Генетический убийца мальчиков: что такое мышечная дистрофия Дюшенна и как сейчас лечат пациентов с МДД в России

Какие симптомы характерны для мышечной дистрофии Дюшенна (МДД), почему родителям так важно не пропустить «красные флаги» болезни и как сейчас лечат в России пациентов с МДД? Поговорили об этом с врачом-неврологом Педиатрического университета.