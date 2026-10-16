За последний месяц в отношении организатора концертов Канье Уэста подали 25 исков о защите прав потребителей.
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