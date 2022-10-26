Во Владимирской области купили больше сотни единиц коммунальной техники

На покупки потратили 690 миллионов рублейВ своём телеграм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев пишет: "2022 год станет самым плодотворным за постсоветский период в плане обновления парка коммунальной техники в нашей области".
На покупки потратили 690 миллионов рублейВ своём телеграм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев пишет: "2022 год станет самым плодотворным за постсоветский период в плане обновления парка коммунальной техники в нашей области".
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