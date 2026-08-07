8 августа нельзя давать инструменты в долг. Главные запреты и приметы Ермолаева дня

8 августа - день Ермолая: что можно и нельзя делать8 августа 2026 года православные чтят память священномучеников Ермолая, Ермилла и Ермократа Никомидийских, пострадавших за христианскую веру во время гонений императора Максимиана.
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