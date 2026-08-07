Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 580 подписчиков

8 августа нельзя давать инструменты в долг. Главные запреты и приметы Ермолаева дня

8 августа нельзя давать инструменты в долг. Главные запреты и приметы Ермолаева дня

8 августа - день Ермолая: что можно и нельзя делать8 августа 2026 года православные чтят память священномучеников Ермолая, Ермилла и Ермократа Никомидийских, пострадавших за христианскую веру во время гонений императора Максимиана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии