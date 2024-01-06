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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Жирона» – единственный клуб Ла Лиги без выездных поражений. У команды Мичела 10 побед и 2 ничьих в гостях

«Жирона» – единственный клуб Ла Лиги без выездных поражений. У команды Мичела 10 побед и 2 ничьих в гостях

Команда Мичела Санчеса обыграла «Эльче» на стадионе «Мартинес Валеро» в Кубке Испании. Каталонский клуб провел 12 матчей в гостях в текущем сезоне и не потерпел ни одного поражения.

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