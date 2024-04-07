Сырский осадил военкомов, пытавшихся вручить повестку украинскому журналисту

Главком ВСУ начал проверку после инцидента с повесткой, которую пытались вручить журналисту, проводившему расследование об элитной собственности одного из сотрудников спецслужбГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о начале служебной проверки по материалам украинского журналиста Евгения Шульгата.