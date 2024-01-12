Щедрый стол на Щедрый вечер 13 января 2024 года: что обязательно нужно приготовить, чтобы год был богатым Ирэн ОрлонскаяВечер щедрости (или Васильев день) представляет собой необычное, уникальное и волшебное событие даже в современном мире.