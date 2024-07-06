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«Че, Серег, поживем еще?»: опубликованы радиопереговоры отбившегося от Patriot экипажа Су-34

фото: В ТГ-канале появилась расшифровка диалога пилотов. В Сети появились радиопереговоры пилотов российского Су-34, которому удалось отбиться от атаковавшего его  ЗРК Patriot ВСУ Аудиодокумент появился в TГ-канале Fighterbomber.

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