Под Волчанском Харьковской области украинские боевики утратили пути отступления

Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие отрезали пути отступления подразделений Вооруженных сил Украины под Волчанском Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии