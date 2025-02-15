Известный дрессировщик России хотел забрать в Москву астраханских тигров и львов

О неожиданном звонке рассказал директор частного астраханского зоопарка Олег Никулика. В феврале прошлого года астраханские таможенники и сотрудники регионального Росприроднадзора спасли маленьких бенгальских тигрят и львят, которых пытались незаметно провезти как контрабанду для частного покупателя.
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