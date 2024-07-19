Собянин: Московским предприятиям доступно более 20 системных мер поддержки

Благодаря этой мере поддержки были построены экспериментальный и основной заводы компонентов для модульного строительства Московские промышленники получили более 150 миллиардов рублей благодаря поддержке города.
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