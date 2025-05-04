Пользоваться и не платить не получится: за какой долг могут отключить свет и воду – адвокат дал разъяснения Ольга БезродняяЮрист Баталов предупреждает владельцев жилья, за какой долг им могут отключить свет и воду и как это происходит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии