«Ереван укусил руку кормящего». Встреча Путина и Пашиняна на ШОС станет моментом истины: слезы премьера, предательство Армении и холод Москвы

Встреча Путина и Пашиняна в Бишкеке — это, пожалуй, главная интрига саммита ШОС. Отношения между Москвой и Ереваном трещат по швам.
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