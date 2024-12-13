В Госдуме прокомментировали слова Трампа о ракетных ударах по России

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал мудрой позицию избранного президента США Дональда Трампа, осудившего разрешение украинской стороне наносить удары американскими ракетами вглубь России.
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