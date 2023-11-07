Волгоград со своими знаменитыми светофорами

Уже публиковался ролик с ДТП на этом перекрёстке в Волгограде, появился ещё один. Примечательно, что за всё это время работа светофора не была изменена (вопрос к стрелке) и люди продолжают попадать в аварии.
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