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В черте Барнаула за 900 тысяч рублей продают дачу с богатым садом. Фото

В черте Барнаула за 900 тысяч рублей продают дачу с богатым садом. Фото

На продажу выставили дачный участок в барнаульском СНТ "Центральное". Площадь земли составляет 5,5 соток, расположен участок всего в 10 минутах ходьбы от остановки "Кордон", сообщается на "Авито".

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