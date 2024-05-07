Умный дом - веб-камера TP-Link Tapo C220

Я писал о том, что мне слегка надоела чехарда с устройствами умного дома Xiaomi (китайские и европейские версии разных устройств требуют разных настроек региона в Mi Home, что очень неудобно), и я стал потихоньку подключать устройства умного дома от компании TP-Link: у меня было немало гаджетов их производства (в ЕС они представлены очень хорошо), они работали надежно, и там не было никакой чехарды с настройками региона.