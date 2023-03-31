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Владимир Винокур: «Мечтал стать певцом холодненького»

Владимир Винокур: «Мечтал стать певцом холодненького»

«Доктор! У меня это!» — одна из множества фраз, после которых сразу вспоминается Владимир Винокур. Он делал пародии на известных людей, еще когда любой из объектов его шуток мог пожаловаться в ЦК КПСС и мы бы навсегда забыли о таком артисте.

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