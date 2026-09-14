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Стоимость газа в Европе превысила 1000 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе превысила 1000 долларов за тысячу кубометров

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1 004 долларов за 1 тыс кубометров, что стало максимальным показателем с декабря 2022 года.

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