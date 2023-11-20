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Новые предсказания Ванги на 2024 год: грядет всемирная буря?

Новые предсказания Ванги на 2024 год: грядет всемирная буря?

Новые предсказания Ванги на 2024 год: грядет всемирная буря? Елена ГалицкаяБолгарская ясновидящая Ванга, хоть ушла из жизни в 1996 году, продолжает оставлять свой след в современности через свои предсказания.

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Andrey
Ванга всё ещё прогнозирует? Прекратите враньё и оставьте её имя в покое!
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