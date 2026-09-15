Порядка 460 румынских компаний могут обанкротиться при продолжающейся блокировке работы нефтеперерабатывающего завода Petrotel на территории Румынии, которым владеет российская компания «Лукойл».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мерц: главная заб...
- Меланшон: в беспо...
- Братья Запашные н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым