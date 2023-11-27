Боррель о гумпомощи сектору Газа: Бессмысленно давать еду тому, кого завтра убьют

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 27 ноября, на пресс-конференции в Барселоне по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья заявил, что считает бессмысленным предоставлять гуманитарную помощь в секторе Газа тем, кто завтра будет убит, – сообщают СМИ.
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