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Боррель о гумпомощи сектору Газа: Бессмысленно давать еду тому, кого завтра убьют

Боррель о гумпомощи сектору Газа: Бессмысленно давать еду тому, кого завтра убьют

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 27 ноября, на пресс-конференции в Барселоне по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья заявил, что считает бессмысленным предоставлять гуманитарную помощь в секторе Газа тем, кто завтра будет убит, – сообщают СМИ.

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