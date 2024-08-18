Трое человек погибли и трое ранены в жутком ДТП в Туапсинском районе Кубани

Трое человек погибли и трое ранены в жутком ДТП в Туапсинском районе КубаниМинувшей ночью, в 23:15 на автодороге «Джубга-Сочи-граница с республикой Абхазия» в Туапсинском районе водитель «Ленд Ровер» при объезде остановившихся автомобилей выехал на встречную полосу.
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