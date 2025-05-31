День соседей отметили на улице Колхозной "Без соседей жить нельзя, соседи – лучшие друзья"- с этим девизом жители улицы Колхозной идут по жизни.
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День соседей отметили на улице Колхозной "Без соседей жить нельзя, соседи – лучшие друзья"- с этим девизом жители улицы Колхозной идут по жизни.