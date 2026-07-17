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Регион 29

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В акватории реки Кузнечихи завершились чемпионат и первенство Архангельской области по парусному спорту

В соревнованиях приняли участие 100 спортсменов в четырех классах яхт: «Оптимист», «Кадет», «Луч-мини» и «Луч-радиал»В соревнованиях приняли участие 100 спортсменов в четырех классах яхт: «Оптимист», «Кадет», «Луч-мини» и «Луч-радиал»В дисциплине «Луч-радиал» среди взрослых гонщиков борьбу вели 22 участника.

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