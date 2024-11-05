Морковные маффины: самый простой рецепт

Морковные маффины — вкусное и полезное лакомство, которое придется по вкусу любителям здоровой пищи. Попробуйте приготовить морковные маффины по этому рецепту и угостить ими родных! ИнгредиентыМорковка — 250 г;Крупное яйцо — 1 шт;Сахар-песок — 100 г;Мука — 180 г;Сливочное масло — 90 мл;Разрыхлитель — 1 упаковка;Лимон — 1 шт;Апельсин — 1 шт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии