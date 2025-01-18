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Лидер Австрийской партии свободы отказался ехать на инаугурацию Трампа

Лидер Австрийской партии свободы отказался ехать на инаугурацию Трампа

Лидер Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, которого ранее пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, заявил в комментарии газете Heute, что не поедет на мероприятие в Вашингтоне.

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