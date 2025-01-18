Лидер Австрийской партии свободы отказался ехать на инаугурацию Трампа

Лидер Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, которого ранее пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, заявил в комментарии газете Heute, что не поедет на мероприятие в Вашингтоне.
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