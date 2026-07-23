Готовь сани летом: как спорт в Москве стал внесезонным

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Технологии для всех сезонов Новые форматы Объекты-трансформеры Многофункциональные кластеры Календарь событий По данным Минспорта, в 2025 году спортом в России регулярно занимались 84,2 млн человек — втрое больше, чем в 2010-м.
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