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РБК СТИЛЬ

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Готовь сани летом: как спорт в Москве стал внесезонным

Готовь сани летом: как спорт в Москве стал внесезонным

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Технологии для всех сезонов Новые форматы Объекты-трансформеры Многофункциональные кластеры Календарь событий По данным Минспорта, в 2025 году спортом в России регулярно занимались 84,2 млн человек — втрое больше, чем в 2010-м.

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