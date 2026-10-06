MES Technicals Small Timeframe Oct.7 Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI_DL:MES1! MrsBell MES has reached back to the highs and filled our gaps that we had marked for the last week or so.
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