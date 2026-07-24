❗️⚡️Иранские удары по американским объектам в регионе: Иордания: зафиксированы многочисленные прямые попадания по базе Муваффак ас-Салти и масштабные разрушения.
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❗️⚡️Иранские удары по американским объектам в регионе: Иордания: зафиксированы многочисленные прямые попадания по базе Муваффак ас-Салти и масштабные разрушения.