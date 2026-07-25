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Царьград

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Песков: позиция Киева делает заморозку конфликта невозможной

Песков: позиция Киева делает заморозку конфликта невозможной

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявил, что с нынешней позицией Киева предложение Казахстана по заморозке украинского конфликта и возвращению к стамбульской формуле урегулирования не представляется возможным.

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