Песков: позиция Киева делает заморозку конфликта невозможной

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявил, что с нынешней позицией Киева предложение Казахстана по заморозке украинского конфликта и возвращению к стамбульской формуле урегулирования не представляется возможным.
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