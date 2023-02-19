Стрелков назвал спикера НМ ДНР Басурина, уволенного из армии России, алкоголиком и болтуном, никогда не участвовавшим в боях

Бывший командир ополчения ДНР Игорь Стрелков назвал спикера Народной милиции республики Эдуарда Басурина, уволенного из российских Вооруженных сил по причине неправильного оформления его офицерского звания, алкоголиком и болтуном, никогда не принимавшим участие в боях.
Популярные статьи
- Медведев о радости главы Еврокомиссии фон дер Ляйен по поводу убытков РФ от санкций: «Глупость и некомпетентность не лечатся»
- Журналист Марина Ахмедова о Дмитрие Нагиеве: Этот полусмельчак всегда действует на полутонах
- Основатель «Востока» Ходаковский предложил передавать россиян, поддерживающих власти Украины, Киеву для восполнения боевых потерь
Свежие комментарии