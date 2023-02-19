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Стрелков назвал спикера НМ ДНР Басурина, уволенного из армии России, алкоголиком и болтуном, никогда не участвовавшим в боях

Стрелков назвал спикера НМ ДНР Басурина, уволенного из армии России, алкоголиком и болтуном, никогда не участвовавшим в боях

Бывший командир ополчения ДНР Игорь Стрелков назвал спикера Народной милиции республики Эдуарда Басурина, уволенного из российских Вооруженных сил по причине неправильного оформления его офицерского звания, алкоголиком и болтуном, никогда не принимавшим участие в боях.

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