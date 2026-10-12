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Происшествия

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Ульяновскими полицейскими расследуется афера с хищением более 12 миллионов рублей под видом инвестиций в криптовалюту

Следственным отделом ОМВД России по Железнодорожному району города Ульяновска расследуется уголовное дело по факту мошенничества в отношении 59-летней местной жительницы, которая в попытке заработать на инвестициях в криптовалюту лишилась более 12 миллионов рублей.

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