Ульяновскими полицейскими расследуется афера с хищением более 12 миллионов рублей под видом инвестиций в криптовалюту

Следственным отделом ОМВД России по Железнодорожному району города Ульяновска расследуется уголовное дело по факту мошенничества в отношении 59-летней местной жительницы, которая в попытке заработать на инвестициях в криптовалюту лишилась более 12 миллионов рублей.