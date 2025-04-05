"Какая любовь?": главная сваха страны Роза Сябитова сообщила Григорию Лепсу неожданную новость

Роза Сябитова предрекла крах отношений певца с 19-летней невестой.Роза Сябитова, известная сваха и эксперт в вопросах любви, семьи и отношений, поделилась своим мнением о связи певца Григория Лепса и его 19-летней подруги Авроры Киба.