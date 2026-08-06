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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Сибири» Баклашев о Новосибирске: «Зоопарк очень-очень красивый. Я люблю гулять, в городе много парков»

Защитник « Сибири » Никита Баклашев рассказал, что встал на коньки в три года. «Папа говорит: «Давай попробуешь покататься».

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