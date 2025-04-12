Гагарин: подвиг вопреки всему

12 апреля 1961 года – день, открывший новую страницу в истории всего человечества, впервые сделавшего реальный шаг к звездам в лице отважного первопроходца, покрывшего себя неувядаемой славой, нашего соотечественника Юрия Гагарина.
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