Автомобилистам напомнили о необходимом наборе на случай дальней зимней поездки

Планирование продолжительного автомобильного путешествия в холодное время года следует обязательно иметь в виду «экстремальный набор», о котором напоминает RT со ссылкой на экспертное мнение профильного специалиста.
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