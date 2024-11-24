Время классики: звезды на красной дорожке танцплощадки «Ээхх разгуляй!»

Классика — это всегда хорошо, особенно когда речь идет об артистах шансона. Актуальность звезд «старой школы» очевидна, а яркое тому подтверждение — полный зал поклонников на одной из самых больших площадок в столице.
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