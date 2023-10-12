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Экс-глава израильской спецслужбы рассказал, как война на Ближнем Востоке повлияет на ход СВО

Экс-глава израильской спецслужбы рассказал, как война на Ближнем Востоке повлияет на ход СВО

Экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт и политолог Яков Кедми о многолетнем арабо-израильском конфликте знает не понаслышке.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Терпеть не могу этого хитро ...опого, чванливого, вечно учащего нас, неразумных с подпевалой соловьевым. Явно давно засланный казачек для того чтобы сказав каплю не особо важной правды, вливать в уши недалеких зрителей , слушателей и в соцсетях нужное для его израЭля. Давно пора его гнать с нашего ТВ. От него слишком много вреда. Он постоянно провоцирует всех  и сеет недоверие к нашему Президенты исподволь чисто по-еврейски.
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16 час.
ВМ
Владимир Моргунов
И нам, давно пора, не обращать внимание на реакцию мира. ИНТЕРЕСЫ РОССИИ-ВОТ ГЛАВНОЕ !!!!!!!!!!!
Ответить
2 час.

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