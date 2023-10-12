Экс-глава израильской спецслужбы рассказал, как война на Ближнем Востоке повлияет на ход СВО

Людмила Лиханова

Терпеть не могу этого хитро ...опого, чванливого, вечно учащего нас, неразумных с подпевалой соловьевым. Явно давно засланный казачек для того чтобы сказав каплю не особо важной правды, вливать в уши недалеких зрителей , слушателей и в соцсетях нужное для его израЭля. Давно пора его гнать с нашего ТВ. От него слишком много вреда. Он постоянно провоцирует всех и сеет недоверие к нашему Президенты исподволь чисто по-еврейски.