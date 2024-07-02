В трейлере шестого сезона "Кобра Кай" показана борьба за чемпионство

Сериал "Кобра Кай" представил свой заключительный сезон, который разделен на три части. Первые пять серий финального сезона будут доступны на платформе Netflix 18 июля, остальные - позже, но точная дата выхода второй части пока не объявлена.
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