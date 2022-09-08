Календарь: 9 сентября

1382 Монголо-татары под предводительством Тохтамыша захватывают Москву. По преданию, князь Дмитрий Донской, за два года до этого победивший врага на Куликовом поле, плакал над развалинами города и велел похоронить убитых на собственные деньги.
1382 Монголо-татары под предводительством Тохтамыша захватывают Москву. По преданию, князь Дмитрий Донской, за два года до этого победивший врага на Куликовом поле, плакал над развалинами города и велел похоронить убитых на собственные деньги.
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