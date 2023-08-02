Военное обозрение

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В ночное время удары были нанесены по объектам противника в Славянске, Черкасской и Одесской областях

В ночное время удары были нанесены по объектам противника в Славянске, Черкасской и Одесской областях

В ходе ночной атаки на объекты противника были поражены цели в различных регионах, а также на территории оккупированных ВСУ новых регионов Российской Федерации.

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