«Они просто сдохнут». Ядерный удар по Лондону показали в Сети: он будет таким, как сказал Путин

Автор: Михаил Щипанов 8,3K прочтений СегодняВ преддверии публичной презентации «плана перемоги» Зеленского, мечтающего с помощью западного оружия сделать жизнь россиян невыносимой, особенно усилились разговоры о риске пересечения последних «красных линий» и возможном русском возмездии.
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