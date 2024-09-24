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«Они просто сдохнут». Ядерный удар по Лондону показали в Сети: он будет таким, как сказал Путин

«Они просто сдохнут». Ядерный удар по Лондону показали в Сети: он будет таким, как сказал Путин

Автор: Михаил Щипанов 8,3K прочтений СегодняВ преддверии публичной презентации «плана перемоги» Зеленского, мечтающего с помощью западного оружия сделать жизнь россиян невыносимой, особенно усилились разговоры о риске пересечения последних «красных линий» и возможном русском возмездии.

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