Зеленский заявил о задаче Киева добиться его встречи с Путиным

Украинская сторона также намерена добиваться "действенных" гарантий безопасности.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с Россией необходимо добиваться встречи глав государств, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Украинская сторона также намерена добиваться "действенных" гарантий безопасности.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с Россией необходимо добиваться встречи глав государств, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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