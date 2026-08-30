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Русское оружие

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❗️⚡️На мощностях АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге состоялась торжественная закладка шестого по счету корпуса дизель-электрической подводной лодки проекта 677 «Лада», получившей наименование «Малоярославец».

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