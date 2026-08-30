❗️⚡️На мощностях АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге состоялась торжественная закладка шестого по счету корпуса дизель-электрической подводной лодки проекта 677 «Лада», получившей наименование «Малоярославец».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым