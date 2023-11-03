Арестован следователь по делу о стрельбе в казанской школе и теракте над Синаем

Заместителя главы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Главного следственного управления СК России Александра Избенко заключили под стражу до 12 декабря по делу о растрате в особо крупном размере.
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