Арестован следователь по делу о стрельбе в казанской школе и теракте над Синаем

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Заместителя главы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Главного следственного управления СК России Александра Избенко заключили под стражу до 12 декабря по делу о растрате в особо крупном размере.

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