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Царьград

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СК начал проверку по факту большого пожара в краевом театре в Хабаровске

СК начал проверку по факту большого пожара в краевом театре в Хабаровске

Следователи начали проверку по факту пожара, вспыхнувшего Хабаровского краевого музыкального театра.Утром 3 октября в краевом музыкальном театре в Хабаровске произошел пожар.

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